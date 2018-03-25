В жуткой аварии с автобусом и «Нивой» погибла 29-летняя волгоградка

В Кировском районе Волгограда в жуткой аварии с участием автобуса и легкового автомобиля «Шевроле Нива» погибла 29-летняя женщина.

Как сообщили РИА34 в региональном Главке МВД, ДТП произошло днем 24 марта напротив дома № 291 по улице Лазоревая.

— Водитель «Нивы», двигаясь со стороны Красноармейского района в сторону Советского выехал на встречную полосу, где врезался в автобус «Волгабас» под управлением 46-летнего водителя, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области

Судя по фотографиям, удар был такой силы, что машина отлетела и стала похожа на искореженную консервную банку. На месте скончалась находившаяся на переднем сидении 29-летняя пассажирка.

В больницу в тяжелом состоянии доставлены водитель и 6-летняя девочка. Также травмы получил мужчина, управлявший автобусом.