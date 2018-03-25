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В жуткой аварии с автобусом и «Нивой» погибла 29-летняя волгоградка
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В жуткой аварии с автобусом и «Нивой» погибла 29-летняя волгоградка 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Кировском районе Волгограда в жуткой аварии с участием автобуса и легкового автомобиля «Шевроле Нива» погибла 29-летняя женщина.
Как сообщили РИА34 в региональном Главке МВД, ДТП произошло днем 24 марта напротив дома № 291 по улице Лазоревая.
— Водитель «Нивы», двигаясь со стороны Красноармейского района в сторону Советского выехал на встречную полосу, где врезался в автобус «Волгабас» под управлением 46-летнего водителя, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Судя по фотографиям, удар был такой силы, что машина отлетела и стала похожа на искореженную консервную банку. На месте скончалась находившаяся на переднем сидении 29-летняя пассажирка.
В больницу в тяжелом состоянии доставлены водитель и 6-летняя девочка. Также травмы получил мужчина, управлявший автобусом.
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