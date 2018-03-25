Ещё
Джастин Бибер попал в ДТП в Голливуде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичей предупредили об опасности
Москвичей предупредили об опасности

Джастин Бибер попал в ДТП в Голливуде 

Журнал ОК! 1 час назад
Джастин Бибер попал в неприятное происшествие: в его Mercedes-Benz G-Class сзади врезался Range Rover. Бибер был в машине один, после встречи со своими друзьями Патриком Шварценеггером и его девушкой Эбби Чампион. Ни музыкант, ни водитель другого авто не пострадали.
ДТП произошло на бульваре Сансет, что в Восточном Голливуде, около девяти часов минувшего вечера. Данные об этом передала в полицию автоматическая система безопасности OnStar одного из транспортных средств.
Сообщается, что Бибер общался с водителем при полицейских, однако никаких официальных протоколов составлено не было — судя по всему, они договорились сами. Фотографии с места происшествия можно увидеть здесь.
Журнал ОК!: последние новости
Слух недели: Дженнифер Энистон и Брэд Питт тайно встречаются Семен Слепаков рассказал, как подвергся харассменту со стороны Леонида Слуцкого Оксана Григорьева заявила, что страдает от серьезного заболевания после развода с Мелом Гибсоном
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово105
МВД и СБ Украины перешли на сторону России512
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ33
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой62
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете242
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары Криминал
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение