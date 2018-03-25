Джастин Бибер попал в ДТП в Голливуде

Джастин Бибер попал в неприятное происшествие: в его Mercedes-Benz G-Class сзади врезался Range Rover. Бибер был в машине один, после встречи со своими друзьями Патриком Шварценеггером и его девушкой Эбби Чампион. Ни музыкант, ни водитель другого авто не пострадали.

ДТП произошло на бульваре Сансет, что в Восточном Голливуде, около девяти часов минувшего вечера. Данные об этом передала в полицию автоматическая система безопасности OnStar одного из транспортных средств.

Сообщается, что Бибер общался с водителем при полицейских, однако никаких официальных протоколов составлено не было — судя по всему, они договорились сами. Фотографии с места происшествия можно увидеть здесь.