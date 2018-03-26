Джастин Бибер попал в аварию

Один из вечеров на прошлой неделе закончился для известного американского исполнителя не совсем благополучно. Известно, что певец продвигался вдоль одной из улиц Западного Голливуда , когда в заднюю часть его Мерседеса вдруг врезался водитель другой иномарки.

На место происшествия были вызваны полицейские, но они не выступили с официальным заявлением для представителей прессы. Очевидцы рассказывали, что автомобиль Бибера практически не пострадал при столкновении. Слегка помялся лишь короб с запасным колесом, расположенный сзади. Второе транспортное средство получило серьезные повреждения спереди. О травмах водителей и пассажиров не сообщалось.

Поклонники засняли на телефоны момент, когда Джастин разговаривал с другим участником ДТП, сидевшим за рулем своей машины. Папарацци также удалось сделать несколько снимков певца в розовой толстовке и шортах, осматривающего свой Мерседес. Удовлетворенный результатом Бибер показал руки с понятыми вверх указательными пальцами.