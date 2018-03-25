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Хонда врезалась в грузовик, который пропускал маму с ребёнком
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Хонда врезалась в грузовик, который пропускал маму с ребёнком 

ngs.ru 41 минуту назад
Фото: ngs.ru
Водитель грузовика пропускал маму с ребёнком, и только начал трогаться, его догнал Аккорд, — рассказал НГС. НОВОСТИ очевидец Александр Захаров. —Сначала водитель Аккорда просто открыл дверь, посидел, потом вышел из машины, — Он еле стоял на ногах, пытался договориться со вторым водителем вроде как, но тот сказал, что только через ГАИ». В итоге, по словам Александра, водитель просто ушёл с места ДТП.
В городской Госавтоинспекции пока не смогли уточнить детали происшествия.
Пьяные водители, к сожалению, не редкость для дорог Новосибирской области. При этом, регион, по информации аналитиков, оказался самым непьющим в России.
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