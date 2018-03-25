Омский чиновник, расцарапавший ключом машину соседа, попал на видео 

В Сети появилось видео, на котором, как утверждает автор поста, запечатлен начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков. На кадрах мужчина царапает ключом машину, которая помешала ему.
Ролик появился на местном портале Омск Live. В сообщении утверждается, что чиновнику не понравилось, как сосед припарковался, и он выцарапал ему на автомобиле послание. После этого он сел в свою машину и уехал.
«Это член правительства Омской области. Его задачей является информирование народа о важных переменах. И, как мы видим, информирует он всеми способами, даже нацарапывая гневную тираду на машине», — говорит автор поста.
По данным телеграм-канала Mash, чиновник не поделил парковочное место с соседом по дому и нацарапал на его автомобиле слова: «Не надо так ставить машину».