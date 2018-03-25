Омский чиновник, расцарапавший ключом машину соседа, попал на видео

В Сети появилось видео, на котором, как утверждает автор поста, запечатлен начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков . На кадрах мужчина царапает ключом машину, которая помешала ему.

Ролик появился на местном портале Омск Live. В сообщении утверждается, что чиновнику не понравилось, как сосед припарковался, и он выцарапал ему на автомобиле послание. После этого он сел в свою машину и уехал.

«Это член правительства Омской области. Его задачей является информирование народа о важных переменах. И, как мы видим, информирует он всеми способами, даже нацарапывая гневную тираду на машине», — говорит автор поста.

По данным телеграм-канала Mash, чиновник не поделил парковочное место с соседом по дому и нацарапал на его автомобиле слова: «Не надо так ставить машину».