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На проспекте 50 лет Октября «девятка» покалечила пешехода и снесла светофор
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На проспекте 50 лет Октября «девятка» покалечила пешехода и снесла светофор 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове сегодня утром в Ленинском районе произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась на оживленном перекрестке проспекта 50 лет Октября и улицы Алексеевской. Кадры с места происшествия разместили участники группы «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, двигаясь по дороге в микрорайоне «1-я Дачная», автомобиль ВАЗ-2109 примерно в 10.30 на полном ходу сбил человека. Причем авария случилась прямо на «зебре». Затем водитель светофор. Очевидцы расказали, что на место прибыли врачи и сотрудники ХИБДД. Пешехода отвезли в стационар.
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