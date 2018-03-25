На проспекте 50 лет Октября «девятка» покалечила пешехода и снесла светофор

Саратове сегодня утром в Ленинском районе произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась на оживленном перекрестке проспекта 50 лет Октября и улицы Алексеевской. Кадры с места происшествия разместили участники группы «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, двигаясь по дороге в микрорайоне «1-я Дачная», автомобиль ВАЗ-2109 примерно в 10.30 на полном ходу сбил человека. Причем авария случилась прямо на «зебре». Затем водитель светофор. Очевидцы расказали, что на место прибыли врачи и сотрудники ХИБДД. Пешехода отвезли в стационар.