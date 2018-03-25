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Пассажирский паром сел на мель у берегов Южной Кореи
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Пассажирский паром сел на мель у берегов Южной Кореи 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
У берегов Южной Кореи паром с более чем 160 пассажирами сел на мель. Инцидент произошел сегодня в 15 часов 47 минут по местному времени в Желтом море, недалеко от архипелага Хыксан, что на юго-западе страны.
Прогулочный катер водоизмещением 223 тонны, который следовал от архипелага в порт Мокпхо, в условиях сильного тумана налетел на скалу, потерял ход и начал крениться. На борту находилось 163 человека, в том числе 158 пассажиров и пять членов экипажа. По свидетельству очевидцев, сначала раздался громкий звук с сильным ударом. Корабль наткнулся на скалу и остался на ней. «Мы не поверили своим глазам, когда увидели, что такой достаточно большой корабль может остаться стоять на скале», — сказал один из пассажиров.
К месту происшествия через полтора часа прибыли корабли Службы береговой охраны, которые начали эвакуировать пассажиров на свои корабли и на находившиеся рядом другие пассажирские суда. В итоге всех удалось спасти. Обошлось без жертв, лишь шесть человек получили легкие ушибы и ссадины, когда судно столкнулось со скалой.
Следователи сейчас пытаются выяснить, почему произошел инцидент. Есть версия, что паром был вынужден резко свернуть в сторону, чтобы избежать столкновения с внезапно появившимся из тумана рыболовецким судно. Этот маневр и привел к удару о скалу.
Об инциденте было немедленно доложено президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, который сейчас находится с официальным визитом Объединенных Арабских Эмиратах.
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