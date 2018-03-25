Подросток из Павлово погиб от удара током в трансформаторной будке

В Кировском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства гибели 13-летнего подростка, который погиб от удара электрическим током в трансформаторной будке.

Как пишет телеканал «78», инцидент произошел в поселке Павлово. Днем 24 марта компания подростков отправилась шашлыки в заброшенное здание на территории Кировского дорожного ремонтно-строительного управления.

В ходе посиделок компания употребляла алкогольные напитки. Во время застолья двое ребят вышли на улицу. Спустя некоторое время один из них вернулся, сообщив, что второму подростку срочно требуется помощь.

Пострадавший забрался в трансформаторную будку и получила там удар электрического тока. Друзья мальчика вызвали медиков, а до их приезда делали другу наружный массаж сердца и искусственное дыхание. Спасти жизнь 13-летнему подростку не удалось — он умер до приезда скорой помощи.

По факту инцидента проводится проверка.