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Подросток из Павлово погиб от удара током в трансформаторной будке
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Подросток из Павлово погиб от удара током в трансформаторной будке 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Кировском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства гибели 13-летнего подростка, который погиб от удара электрическим током в трансформаторной будке.
Как пишет телеканал «78», инцидент произошел в поселке Павлово. Днем 24 марта компания подростков отправилась шашлыки в заброшенное здание на территории Кировского дорожного ремонтно-строительного управления.
В ходе посиделок компания употребляла алкогольные напитки. Во время застолья двое ребят вышли на улицу. Спустя некоторое время один из них вернулся, сообщив, что второму подростку срочно требуется помощь.
Пострадавший забрался в трансформаторную будку и получила там удар электрического тока. Друзья мальчика вызвали медиков, а до их приезда делали другу наружный массаж сердца и искусственное дыхание. Спасти жизнь 13-летнему подростку не удалось — он умер до приезда скорой помощи.
По факту инцидента проводится проверка.
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