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Два трупа на М7
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Два трупа на М7 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано во Владимире» соцсети «Вконтакте»
Федеральная трасса М7 «Волга» продолжает уносить жизни. Вчера около 5 часов вечера в Вязниковском районе около деревни Коурково (297 километр) отечественная девятка врезалась на полном ходу в стоящую на обочине фуру.
«Ладу» смяло, как консервную банку. Водителя увезли в реанимацию, а вот двое пассажиров (мать и сестра водителя) погибли на месте происшествия. Причины аварии ГИБДД пока сообщает. Наиболее вероятно, что мужчина уснул за рулем.
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