Два трупа на М7

Фото из группы «Подслушано во Владимире » соцсети «Вконтакте»

Федеральная трасса М7 «Волга» продолжает уносить жизни. Вчера около 5 часов вечера в Вязниковском районе около деревни Коурково (297 километр) отечественная девятка врезалась на полном ходу в стоящую на обочине фуру.