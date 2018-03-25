В Энгельсе грузовик протаранил опору электропередач 

В Энгельсе вчера произошло серьезное ДТП. Водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался на полном ходу в опору линии электропередач.
Вчера же кадры с места аварии попали в социальную сеть «ВКонтакте» в группу пользователей «Саратов онлайн». По словам автора поста, происшествие случилось на улице Студенческой. Машина протаранила столб, и опора сильно наклонилась вместе с узлом проводов.
Видеокадры с места ДТП опубликовал и пользователь в группе «Саратов Life» в группе «ВКонтакте». Грузовик сети «Магнит» снес столб после удара с маршрутным такси. В стекле пассажирской двери образовалась дыра, и автор предположил, что пассажир грзовика вылетел в неее в момент удара.