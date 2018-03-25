В Энгельсе грузовик протаранил опору электропередач 

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В Саратове на Танкистов иномарка задела юношу

Саратовские врачи спасают жизнь пострадавшему в ДТП с КамАЗом мужчине

В Балаково четырёхмесячный ребёнок утонул в ванной при купании с матерью