ТОП-5 автомобилей до 200 тысяч рублей вместо Lada

В условиях ограниченного бюджета приобрести автомобиль на вторичном рынке всегда непросто. Но что делать, когда денег в кармане не больше 200 тысяч рублей, а хочется купить не продукцию отечественного «ВАЗА», а иномарку? Редакция Daily-Motor.Ru предлагает вашему вниманию пятерку самых лучших предложений на вторичке в условиях бюджета, ограниченного отметкой в 200 тысяч рублей. Как мы уже отметили ранее, в нашем рейтинге не будет «тазов», которые так и напрашиваются в эту категорию.

Автомобиль славится своей надежностью, недорогим обслуживанием и копеечной стоимостью запчастей. Правда у старых экземпляров часто возникают серьезные проблемы с лакокрасочным покрытием, поэтому советуем выбирать более-менее сохранившийся по кузову вариант.

Четвертое место: Ford Focus

Первое поколение «Фокусов» найти живыми очень сложно, но все-таки возможно. Из минусов можно отметить кусающуюся стоимость запчастей, а из плюсов неплохой комфорт и шумоизоляцию.

Третья позиция: Audi 80, Passat-B3 Если вам нравятся немцы, то это оптимальный вариант потратить от 150 до 200 тысяч рублей. Passat B3, если вам удастся найти его живым, просто неубиваемая машина (за исключением блока ABS). Что касается 80-ки, ситуация примерно схожая.

Второе место: Honda Civic

Приобретая старый «Сивик» нужно отдавать себе отчет в том, что вы покупаете весьма не дешевый в обслуживании автомобиль. Но самое главное — не брать американца, поскольку найти на него запчасти будет непросто. При покупке Civic в бюджете до 200 тысяч рублей обратите внимание на автомобили, выпускавшиеся в Японии

Первое место: Toyota Corolla

Купить «Короллу» за 200 тысяч удастся лишь в 100-м кузове. Наверняка, пробег такой машины будет уже далеко за 300-400 тысяч километров, но это не беда. Запас прочности и доступность обслуживания позволит забыть надолго о проблемах с надежностью, а также с ЛКП, если автомобиль не успел побывать за годы своей эксплуатации в серьезных ДТП.