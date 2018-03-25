«Открыла дверь, а он с ножом»: на уфимку напали в собственной квартире

В больницу Уфы накануне вечером, 25 марта, доставили в тяжелом состоянии 63-летнюю пенсионерку. На женщину напали в ее собственной квартире.

Как рассказала потерпевшая, вечером в ее квартиру постучался мужчина. Чтобы узнать, что случилось, ничего не подозревающая пенсионерка, открыла входную дверь. Не сказав ни слова, налетчик начал избивать пенсионерку, нанес ей несколько колотых ран. По словам самой пострадавшей, нападавшего она не знает

— Жизнь женщины удалось спасти, привести ее в стабильное состояние, — сообщил источник Ufa1.

Мы выясняем информацию о происшествии.