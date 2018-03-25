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В Уфе столкнулись автобус и Range Rover
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В Уфе столкнулись автобус и Range Rover 

ufa1.ru 59 минут назад
Фото: ufa1.ru
На перекрестке в Уфе Range Rover столкнулся с автобусом НефАЗ. От удара иномарка вылетела на встречку.
Авария произошла днем 25 марта на Уфимском шоссе. Как рассказали очевидцы, транспорт столкнулся между Нахальным перекрестком (пересечение с Индустриальным шоссе) и улицей Трамвайной.
Подробности происшествия пока уточняются. От удара сильно смяло перед иномарки, ее выбросило на полосу встречного движения. Автобус проехал чуть дальше и остановился у обочины. На место уже вызвали спасателей, ГИБДД и скорую помощь. Фото с места появились в группе «БашДТП».
Портал Ufa1 уточняет обстоятельства аварии и информацию о пострадавших.
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