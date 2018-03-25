В Уфе столкнулись автобус и Range Rover

На перекрестке в Уфе Range Rover столкнулся с автобусом НефАЗ . От удара иномарка вылетела на встречку.

Авария произошла днем 25 марта на Уфимском шоссе. Как рассказали очевидцы, транспорт столкнулся между Нахальным перекрестком (пересечение с Индустриальным шоссе) и улицей Трамвайной.

Подробности происшествия пока уточняются. От удара сильно смяло перед иномарки, ее выбросило на полосу встречного движения. Автобус проехал чуть дальше и остановился у обочины. На место уже вызвали спасателей, ГИБДД и скорую помощь. Фото с места появились в группе «БашДТП».

Портал Ufa1 уточняет обстоятельства аварии и информацию о пострадавших.