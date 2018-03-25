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Жертвой страшной аварии в Кировском районе Волгограда стала 29-летняя девушка
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Жертвой страшной аварии в Кировском районе Волгограда стала 29-летняя девушка 

v1.ru 57 минут назад
Фото: v1.ru
Управление МВД России по Волгоградской области озвучило обстоятельства страшной аварии, которая вчера, 24 марта, утром произошла на улице Лазоревой в Кировском районе Волгограда. Водитель «Нивы Шевроле» не справился с управлением и врезался на встречке в автобус. На месте погибла 29-летняя девушка.
— В 10:50 52-летний водитель «Нивы Шевроле», двигаясь по улице Лазоревой со стороны Красноармейского в сторону Советского района, напротив дома № 291 выехал на встречную полосу, — сообщили V1.ru в пресс-службе регионального Главка. — Там легковушка столкнулась с автобусом «Волгабас». За рулем пассажирского автобуса находился в момент аварии 46-летний мужчина.
Водителям «Нивы» и автобуса удалось выжить в лобовом столкновении. Их, а также 6-летнюю девочку из легковушки с травмами отвезли в больницу. Спасти жизнь 29-летней пассажирки «Нивы Шевроле» не удалось. Девушка от полученных травм скончалась на месте.
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