Жертвой страшной аварии в Кировском районе Волгограда стала 29-летняя девушка

Управление МВД России по Волгоградской области озвучило обстоятельства страшной аварии, которая вчера, 24 марта, утром произошла на улице Лазоревой в Кировском районе Волгограда . Водитель «Нивы Шевроле» не справился с управлением и врезался на встречке в автобус. На месте погибла 29-летняя девушка.

— В 10:50 52-летний водитель «Нивы Шевроле», двигаясь по улице Лазоревой со стороны Красноармейского в сторону Советского района, напротив дома № 291 выехал на встречную полосу, — сообщили V1.ru в пресс-службе регионального Главка. — Там легковушка столкнулась с автобусом «Волгабас». За рулем пассажирского автобуса находился в момент аварии 46-летний мужчина.

Водителям «Нивы» и автобуса удалось выжить в лобовом столкновении. Их, а также 6-летнюю девочку из легковушки с травмами отвезли в больницу. Спасти жизнь 29-летней пассажирки «Нивы Шевроле» не удалось. Девушка от полученных травм скончалась на месте.