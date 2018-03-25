В Ярославской области иномарка насмерть сбила подростка

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , согласно предварительной информации, 29-летний водитель Kia Sorento совершил наезд на подростка, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП мальчик получил смертельную травму. При этом уже установлено, что воитель автомобиля был трезв.

Также отмечается, что видео этой дорожной трагедии попало в Интернет. На нём видно, что четверо подростков стоят на перекрестке, внезапно один из них отрывается от группы и быстро бежит через дорогу, где его сбивает автомобиль.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «Свободная пресса» сообщала об аварии в Челябинске , которая произошла в ночь на 25 марта. Там столкнулись автомобили Mercedes и Renault . В результате случившегося погибли четыре человека, ещё один с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

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