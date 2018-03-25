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В Ярославской области иномарка насмерть сбила подростка
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В Ярославской области иномарка насмерть сбила подростка 

Свободная пресса 1 час назад
Вечером 24 марта в Рыбинске Ярославской области 13-летний подросток погиб под колёсами иномарки.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, согласно предварительной информации, 29-летний водитель Kia Sorento совершил наезд на подростка, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП мальчик получил смертельную травму. При этом уже установлено, что воитель автомобиля был трезв.
Также отмечается, что видео этой дорожной трагедии попало в Интернет. На нём видно, что четверо подростков стоят на перекрестке, внезапно один из них отрывается от группы и быстро бежит через дорогу, где его сбивает автомобиль.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее «Свободная пресса» сообщала об аварии в Челябинске, которая произошла в ночь на 25 марта. Там столкнулись автомобили Mercedes и Renault. В результате случившегося погибли четыре человека, ещё один с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
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