Пострадал ребёнок: в Челябинске две женщины за рулём не поделили дорогу

Сегодня, 25 марта, в Ленинском районе Челябинска возле остановки столкнулись два автомобиля. Около 8 часов утра дорогу не поделили Renault Kaptur и Toyota Corolla.

Авария произошла возле пересечения улиц Гагарина и Агалакова. Чудом никто из пешеходов не пострадал. Как сообщили в ГИБДД Челябинска, за рулём автомобилей находились женщины.

— Утром столкнулись Renault Kaptur под управлением женщины 1973 года рождения и Toyota Corolla Corolla, за рулём которой была женщина 1985 года рождения, — прокомментировали в ГИБДД

Очевидцы сообщают, что на место аварии выезжали скорая и реанимобиль.

В аварии пострадали оба водителя и шестилетний ребёнок, которых находился в Toyota. Он получил ушиб бедра.

А на улице Героев Танкограда до сих пор видны следы ночной аварии, в которой погибли четыре человека. Предполагается, что машины пытались проскочить перекрёсток на большой скорости. Детали автомобилей раскидало по проезжей части. Это затруднило движение по улице, один из водителей, пытаясь проскочить место ДТП, даже наехал на тело погибшего.