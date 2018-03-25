В Санчурском районе водитель дважды переехал соседа и скрылся с места ДТП

Санчурский районный суд оставил без изменения постановление мирового судьи в отношении жителя Санчурского района, который совершил наезд на человека и оставил место ДТП.

Как следует из материалов дела, еще в сентябре 2017 года в д. Б. Ихтиал, 43-летний житель Санчурского района на автомобилеВАЗ-2114 наехал передним правым колесом на лежащего на земле человека.

Водитель, почувствовав препятствие, начал сдавать назад и вновь совершил наезд на потерпевшего.

«Остановившись, мужчина вышел из машины и увидел лежащего на земле своего соседа, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос водителя нужна ли ему помощь, потерпевший ответил, что с ним все нормально и в помощи он не нуждается. Поэтому водитель не стал вызывать сотрудников полиции и уехал домой, а потерпевший потерял сознание и очнулся уже в машине скорой помощи», — сообщается в материалах Санчурского районного суда.

Позднее за оставление места ДТП в отношении водителя составлен протокол по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся), который в последующем был направлен мировому судье Санчурского судебного района для рассмотрения.

В судебном заседании у мирового судьи мужчина вину в совершении данного правонарушения признал, согласившись с совершенным правонарушением. Рассмотрев дело, мировой судья привлек водителя к ответственности, назначив ему наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год.

Но осознав наказание и посоветовавшись с юристом, водитель изменил свое мнение и обжаловал постановление мирового судьи в Санчурский районный суд. Жалобу обосновал тем, что по закону «О безопасности дорожного движения» «Дорожно-транспортное происшествие» — это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства и т.д. По мнению заявителя жалобы, у потерпевшего не было каких-либо претензий к водителю в момент наезда, следовательно, нет факта самого ДТП. Таким образом, он не может быть привлечен к ответственности за оставление места происшествия.

Однако районный суд отклонил доводы жалобы, указав, что водитель совершил наезд на лежащего на земле человека, который позднее в суде подтвердил, что в результате наезда он получил травмы живота и ног. Следовательно, дорожно-транспортное происшествие имело место и мировой судья обоснованно привлек водителя к ответственности за оставление места ДТП.

Постановление мирового судьи вступило в законную силу.

Фото — qostanay.tv