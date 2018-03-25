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«Замерзал в сломанной машине»: сотрудники ГИБДД спасли пермяка, застрявшего на трассе
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«Замерзал в сломанной машине»: сотрудники ГИБДД спасли пермяка, застрявшего на трассе 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Сотрудники полиции отремонтировали автомобиль пермяка, сломавшийся на трассе Пермь-Екатеринбург, пока замерзший водитель грелся в патрульной машине.
Ночью в дежурную часть полиции Суксуна с просьбой о помощи обратился 36-летний пермяк. Мужчина возвращался домой из служебной командировки, когда на 111 километре автодороги Пермь-Екатеринбург его автомобиль неожиданно заглох. Водитель сказал, что не может самостоятельно устранить неполадку и в сейчас замерзает на трассе. На помощь тут же выехали сотрудники дорожно-патрульной службы Алексей Ширинкин и Константин Шестаков. На месте они первым делом посади мужчину греться в патрульный автомобиль. После чего осмотрели машину и починили ее.
— Водитель искренне поблагодарил сотрудников ГИБДД за оказанную помощь и продолжил свой путь, — рассказали в краевой полиции. — Госавтоинспекция напоминает, что перед поездкой необходимо тщательно осматривать автомобиль, а в сильные холода быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Наибольшей опасности при такой погоде подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает. Также возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов. Помните, что в трудной дорожной ситуации вы всегда можете обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД.
Ранее мы рассказывали, как сотрудники полиции тушили загоревшийся грузовик.
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