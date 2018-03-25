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Под Ярославлем машина сбила подростка, перебегавшего на красный свет
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Под Ярославлем машина сбила подростка, перебегавшего на красный свет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства трагедии в Рыбинске Ярославской области, где 13-летний мальчик внезапно выбежал на красный свет светофора на дорогу и его насмерть сбил автомобиль, сообщает УМВД по региону в воскресенье.
Инцидент произошел вечером в субботу.
"По предварительной информации, водитель Kia Sorento, мужчина 1988 года рождения, совершил наезд на 13-летнего подростка, который перебегал дорогу, по предварительным данным, на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мальчик получил смертельную травму", — говорится в сообщении.
Отмечается, что воитель автомобиля был трезв. Представитель ведомства уточнила РИА Новости, что УМВД проводит проверку по факту случившегося.
Видео ДТП попало в интернет. На нем видно, что четверо подростков стоят на перекрестке, внезапно один из них отрывается от группы и быстро бежит через дорогу, где его сбивает автомобиль.
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