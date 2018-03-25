Под Ярославлем машина сбила подростка, перебегавшего на красный свет

Инцидент произошел вечером в субботу.

"По предварительной информации, водитель Kia Sorento, мужчина 1988 года рождения, совершил наезд на 13-летнего подростка, который перебегал дорогу, по предварительным данным, на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мальчик получил смертельную травму", — говорится в сообщении.

Отмечается, что воитель автомобиля был трезв. Представитель ведомства уточнила РИА Новости, что УМВД проводит проверку по факту случившегося.

Видео ДТП попало в интернет. На нем видно, что четверо подростков стоят на перекрестке, внезапно один из них отрывается от группы и быстро бежит через дорогу, где его сбивает автомобиль.