В Калининском районе сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Засветись в темноте»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание — каникулы!» сотрудники Госавтоинспекции Калининского района провели мероприятие «Засветись в темноте».

Сотрудниками ГИБДД совместно с отрядом юных инспекторов движения Горютинской школы провели беседы с учениками о необходимости использования светоотражающих и световозвращающих элементов на одежде, которые могут значительно снизить детский травматизм на дорогах. Детям продемонстрировали правильность крепления «светлячков» на одежде, и вручили тематические закладки.