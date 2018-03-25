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В Калининском районе сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Засветись в темноте»
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В Калининском районе сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Засветись в темноте» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках профилактического мероприятия «Внимание — каникулы!» сотрудники Госавтоинспекции Калининского района провели мероприятие «Засветись в темноте».
Сотрудниками ГИБДД совместно с отрядом юных инспекторов движения Горютинской школы провели беседы с учениками о необходимости использования светоотражающих и световозвращающих элементов на одежде, которые могут значительно снизить детский травматизм на дорогах. Детям продемонстрировали правильность крепления «светлячков» на одежде, и вручили тематические закладки.
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