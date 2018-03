Водитель Tesla Model X разбился насмерть в Маунтин-Вью

И снова в центре трагического происшествия оказался автомобиль Tesla, и снова компания оказывается в фокусе по соображениям безопасности. Водитель Model X погиб после того, как его электрический внедорожник столкнулся с ограждением на 101-м шоссе в Маунтин-Вью и встретился с двумя другими транспортными средствами. В результате инцидента половина Model X была разбита вдребезги и аккумулятор загорелся. Свидетели происшествия сообщали, что видели огненный шар на месте аварии. Tesla отправила своего сотрудника расследовать случившееся.

Пока не совсем понятно, был ли в катастрофе замешан автопилот, и в какой степени возлагать вину на аккумулятор. Взрывы на дорогах случаются вне зависимости от того, каким топливом пользуется пострадавший автомобиль. Tesla пока не комментирует случившееся, но калифорнийский дорожный патруль считает, что аккумулятор мог сыграть большую роль.

Какими бы ни были причины, авария подчеркивает неопределенность, связанную с безопасностью электромобилей, особенно в том, что касается введения автономных функций. Никто пока толком не понимает, как реагировать на аварии с участием электромобилей, и, возможно, автономные двигательные системы будут не менее аварийны, чем те, что под управлением людей, но уже по иным причинам.

Here is the scene on Highway 101S in #MountainView where a #Tesla caught on fire pic.twitter.com/ksnidlFgsw

— Dean C. Smith (@DeanCSmith) March 23, 2018

В июле прошлого года после активации функции помощи водителю машина Tesla 2016 года выпуска разогналась, съехала с проезжей части и угодила в болото. При этом водитель был «благодарен автопилоту за то, что никто серьезно не пострадал». После того, как стало известно об инциденте, акции компании упали на 4,4%. И все же, согласно исследованию Национального управления безопасностью движения, автопилот компании снижает уровень аварий на 40%. Сам же Маск считает, что было бы неэтично отменять запуск автопилота, который уже может спасать жизни.