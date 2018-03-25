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В Челябинске погибли в ДТП четыре человека
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В Челябинске погибли в ДТП четыре человека 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Страшное происшествие случилось 24 марта около 22.15 часов на улице Героев Танкограда, напротив дома № 29. Вводитель автомобиля «Рено Меган», мужчина 1963 года рождения, на регулируемом перекрестке при повороте налево совершил столкновение автомобилем «Мерседес Бенц», движущимся по встречной полосе. За рулем «Мерседес Бенц» находился мужчина 1987 года рождения.
«Мерседес летел 170 по Героев Танкограда, Рено поворачивало на Бажова! Мерин всех снес!», — рассказали в соцсетях очевидцы происшествия.
По предварительным данным, в результате ДТП от полученных травм скончались на месте четыре. В числе погибших водители обоих автомобилей и два пассажира автомобиля «Рено Меган». Пассажир автомобиля «Мерседес Бенц» (мужчина 1989 года рождения) был экстренно госпитализирован с места происшествия.
Фото: https://vk.com/wall-140774741_404806
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