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Госавтоинспекторы Прикамья помогли оказавшемуся в беде водителю
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Госавтоинспекторы Прикамья помогли оказавшемуся в беде водителю 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 42 минуты назад
Ночью в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Суксунский» с просьбой о помощи обратился 36-летний житель Перми. Мужчина возвращался домой из служебной командировки, когда на 111 километре автодороги Пермь-Екатеринбург его автомобиль неожиданно заглох. Пермяк пояснил, что не может самостоятельно устранить неполадку и в настоящий момент замерзает на трассе.
На помощь к гражданину незамедлительно отправился наряд дорожно-патрульной службы в составе лейтенантов полиции Алексей Ширинкина и Константина Шестакова. Прибыв на указанное место, первым делом госавтоинспекторы посади мужчину греться в патрульный автомобиль. После чего установили причину поломки транспортного средства и оперативно устранили ее. Водитель искренне поблагодарил сотрудников ГИБДД за оказанную помощь и продолжил свой путь.
Госавтоинспекция Пермского края напоминает автовладельцам, что перед началом поездки необходимо проводить тщательный осмотр транспортного средства, а в период сильных холодов быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает. Также возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов. Помните, что в трудной дорожной ситуации вы всегда можете обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД.
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