Орловец взыскал со «Спецавтобазы» компенсацию за выбоину

Железнодорожный суд Орла решил взыскать с муниципального предприятия, которое отвечает за содержание дорог, в пользу одного из автовладельцев города 83 тысячи рублей.

15 ноября 2017 года мужчина на «Фольксваген-Поло» наехал на выбоину, в результате транспортное средство получило механические повреждения. Яма имела глубину около 22 сантиметров а в ширину разрослась более метра. В случае, когда эксплуатационное состояние дорог не отвечает требованиям стандарта, на них должны быть введены временные ограничения, обеспечивающие безопасность движения, вплоть до полного запрещения движения. Однако никаких указателей не было, и автомобилисты попадали в «ловушку».

Судом установлено, что по графику ремонт этого участка дороги должны были произвести в апреле 2017 года. Однако залатали яму значительно позже, уже после ДТП. Причин отступления от графика выполнения ремонтных работ, представитель «Спецавтобазы» не назвал. С МУПа взыскали не только стоимость восстановления машины, но и затраты на услуги оценщика, адвоката.