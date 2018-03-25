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В Оренбурге водитель Daewoo на «зебре» сбил 13-летнего пешехода
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В Оренбурге водитель Daewoo на «зебре» сбил 13-летнего пешехода 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.
Инцидент произошел на улице Салмышской у дома № 64. Правоохранители предварительно выяснили, что -летний водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил 13-лтнего школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, он доставлен в больницу.
Как сообщает пресс-служба УМВД региона, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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