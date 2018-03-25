В Оренбурге водитель Daewoo на «зебре» сбил 13-летнего пешехода

Оренбурге полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

Инцидент произошел на улице Салмышской у дома № 64. Правоохранители предварительно выяснили, что -летний водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил 13-лтнего школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, он доставлен в больницу.