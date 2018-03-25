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В Омской области водитель грузовой «Газели» насмерть сбил пешехода
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В Омской области водитель грузовой «Газели» насмерть сбил пешехода 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Накануне, 24 марта, на трассе Челябинск-Новосибирск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель водитель грузовой «Газели» сбил пешехода.
Полицейские установили, что водитель автомобиля ГАЗ-2790, мужчина1993 года рождения, ехал по трассе Челябинск-Новосибирск со стороны посёлка Лузино. В районе 797 километра он сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи.
Госавтоинспекторы начали проверку по факту ДТП, в ходе которой выяснят все обстоятельства случившегося.
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