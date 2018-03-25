В Красноярске приобрело популярность видео с вежливым водителем

Ролик, где красноярский водитель помог перейти улицу пожилому мужчине с палочкой, набирает популярность в местных соцсетях и СМИ.

На кадрах с видеорегистратора видно, что автомобиль, двигавшийся в левом ряду, остановился, из него вышел молодой человек и подошел к пожилому мужчине, который не решался перейти дорогу. Парень сопроводил его на переходе и бегом вернулся к своей машине. Дело происходило на проспекте им. газ. «Красноярский рабочий» в краевом центре.