В Красноярске приобрело популярность видео с вежливым водителем 

Ролик, где красноярский водитель помог перейти улицу пожилому мужчине с палочкой, набирает популярность в местных соцсетях и СМИ.
На кадрах с видеорегистратора видно, что автомобиль, двигавшийся в левом ряду, остановился, из него вышел молодой человек и подошел к пожилому мужчине, который не решался перейти дорогу. Парень сопроводил его на переходе и бегом вернулся к своей машине. Дело происходило на проспекте им. газ. «Красноярский рабочий» в краевом центре.
Такой поступок восхитил пользователей социальных сетей. Многие удивляются, что такие вежливые и внимательные люди еще существуют. Другие проводят далеко идущие параллели и делают вывод о том, что будущее у России есть, если подобные поступки — не редкость в современном городе.