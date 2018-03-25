На дороге в Уфе инормака влетела в столб и дерево

Вечером 24 марта в Черниковке произошла страшная авария. По улице Первомайской летела Toyota Mark II, водитель которой не справился с управлением и едва не лишился жизни.

Автомобиль, как рассказали очевидцы, гнал, превышая скорость. Обогнав несколько машин, машина вдруг заскользила. Водитель начал выворачивать руль, но не справился с управлением и боком вошел в сугроб, ударился левой задней дверью в стоящий столб. Машину отбросило на дерево. В салоне сработало сразу несколько подушек безопасности, что и спасло жизнь водителю. Автомобиль не подлежит восстановлению, он превратился в смятую консервную банку. На удивление, водителю удалось выжить.

— Мы проезжали там вечером, мужчина стоял и беседовал с инспектором. Держался только за машину, — удивился уфимец Эдуард.

Водитель авто выжил, но у него сломано семь ребер и его пришлось госпитализировать.