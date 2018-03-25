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Провал в центре Новосибирска стал главным героем мини-фильма
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Провал в центре Новосибирска стал главным героем мини-фильма 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Это „Разлом“! Третью часть снимают», «Это вход в преисподнюю», «Вот и озеро по среди улицы. Осталось рыбок и уточек запустить, будет достопримечательность города», «Да это черепашки-ниндзя экстренно эвакуировались в канализацию», — шутят читатели паблика.
Когда коммунальным службам удалось откачать воду, стало понятно, что на большом участке проезжей части обвалился асфальт. А из-за того, что был огорожен большой участок проезжей части на Советской, образовались серьезные транспортные пробки. Процесс ликвидации авариина пересечении улиц Советская и Вокзальная магистраль шел полным ходом в ночь на 25 марта.
Добавим, в неожиданную ловушку попал ВАЗ-2114 в самом центре Новосибирска — переднее колесо хэтчбека провалилось в асфальт.
ДТП произошло на пересечении улиц Ядринцевской и Мичурина напротив Центрального парка. В настоящее время место, где отечественная машина застряла в асфальте.
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