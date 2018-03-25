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Грузовик с пожарными-добровольцами попал в ДТП в США
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Два пожарных-любителя разбились по дороге на вызов в США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Spencer Platt/Getty Images
Два пожарных из добровольческой бригады разбились по пути к аварии, в которой погибли три человека, передает West Virginia Metro News.
Инцидент произошел в штате Западная Вирджиния. По данным издания, грузовик, в котором ехали пожарные-волонтеры, столкнулся со скальной стеной. В данный момент сообщается, что погибли два пожарных-добровольца.
"Это трагическое событие и, вероятно, самый ужасный инцидент, в который попадала наша добровольческая пожарная бригада", — сказал Кент Карпер, председатель комиссии бригады.
Карпер подчеркнул, что в данный момент на месте инцидента работают пожарные, полиция и врачи скорой помощи.
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