Ещё
Сотрудники томской полиции провели профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники томской полиции провели профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках профилактического мероприятия «Внимание — каникулы!», проводимого на территории Томской области с 21 марта по 1 апреля 2018 года. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Томскому району встретились с воспитанниками детского сада в селе Зоркальцево Томского района и провели игровое занятие «Азбука безопасности на дороге».
В ходе общения дети совместно с инспекторами ГИБДД просматривали обучающие мультфильмы по тематике безопасности дорожного движения. При помощи мультфильмов малыши знакомились с такими понятиями как «зебра» — пешеходный переход, пешеходная дорожка, изучали сигналы светофора и дорожные знаки.
После просмотра мультфильма маленькие участники дорожного движения участвовали в викторине «Юный пешеход», с которой они справились на отлично и показали замечательные знания.
По завершению мероприятия всем маленьким участникам были вручены сладкие призы и световозвращающие элементы, которые позволят сделать юных участников дорожного движения более заметными на дороге.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники Госавтоинспекции поздравили первую женщину-регулировщицу Томской области Сотрудники Госавтоинспекции провели в Нижнем Новгороде мастер-класс с юными посетителями торгового центра В Нижегородской области юные инспекторы дорожного движения призвали водителей соблюдать ПДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне верят в восстановление отношений с РФ106
На Украине объяснили, зачем «отдали в жертву» флот27
В Европе признались в любви к РФ и Путину257
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть199
Россию предлагают вернуть в «Большую восьмерку»100
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение