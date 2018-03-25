Сотрудники томской полиции провели профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада

В рамках профилактического мероприятия «Внимание — каникулы!», проводимого на территории Томской области с 21 марта по 1 апреля 2018 года. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Томскому району встретились с воспитанниками детского сада в селе Зоркальцево Томского района и провели игровое занятие «Азбука безопасности на дороге».

В ходе общения дети совместно с инспекторами ГИБДД просматривали обучающие мультфильмы по тематике безопасности дорожного движения. При помощи мультфильмов малыши знакомились с такими понятиями как «зебра» — пешеходный переход, пешеходная дорожка, изучали сигналы светофора и дорожные знаки.

После просмотра мультфильма маленькие участники дорожного движения участвовали в викторине «Юный пешеход», с которой они справились на отлично и показали замечательные знания.

По завершению мероприятия всем маленьким участникам были вручены сладкие призы и световозвращающие элементы, которые позволят сделать юных участников дорожного движения более заметными на дороге.