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На Блюхера Hyundai занесло и выбросило на трамвайные пути после столкновения с ВАЗ-2112
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На Блюхера Hyundai занесло и выбросило на трамвайные пути после столкновения с ВАЗ-2112 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Рано утром в воскресенье на улице Блюхера не поделили дорогу две легковушки. Машины двигались в попутном направлении, и когда поравнялись друг с другом — столкнулись боками. ВАЗ-2112 смог затормозить, а вот Hyundai Elantra — занесло. Иномарка перелетела через внушительный сугроб на обочине и оказалась на трамвайных рельсах. В момент ДТП в её салоне сработала подушка безопасности.
— В Hyundai со стороны переднего пассажира оказалось разбито лобовое стекло. В него попал какой-то предмет. Похоже, авария произошла из-за того, что один из водителей неосторожно вильнул на дороге, — рассказал очевидец.
Водителю Hyundai Elantra после ДТП не удалось убрать свою машину с рельс. Автомобиль застрял на трамвайных путях, к тому же у него оказалось повреждено одно из колёс.
Свидетели уточнили, что никто из людей в дорожном инциденте не пострадал.
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