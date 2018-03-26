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На перекрестке с ямой в Новосибирске изменили схему движения транспорта
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На перекрестке с ямой в Новосибирске изменили схему движения транспорта 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Советской и Вокзальной магистрали из-за работ по устранению последствий коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Напомним, 24 марта на перекрестке в центре Новосибирска появился грязевой гейзер, который быстро размыл асфальт в радиусе нескольких метров и затопил дорогу. ЧП произошло из-за порыва на водоводе. Яму диаметром в несколько метров огородили аварийной лентой, работы по устранению дефекта ведутся даже ночью.
В связи с этим, как сообщили в мэрии, сквозное движение по ул. Советской в сторону Вокзальной магистрали временно запрещено. Движение по ул. Советской от ул. Ленина в сторону Вокзальной магистрали осуществляется с правым поворотом.
Водителей просят быть внимательными. Устранить дефект планируют до 28 марта.
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