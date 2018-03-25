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Семь человек погибли в Бразилии во время перестрелки в трущобах
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Семь человек погибли в Бразилии во время перестрелки в трущобах 

Свободная пресса 1 час назад
В Бразилии жертвами перестрелки стали семь человек. Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро, на территории самых крупных трущоб — в Росинье.
По данным местных правоохранительных органов, перестрелка началась во время планового патрулирования улицы. Военизированные полицейские попали под обстрел, устроенный местными бандитами и вынуждены были открыть огонь, сообщает РИА «Новости».
В результате были ранены семеро преступников, все они скончались в больнице от травм несовместимых с жизнью.
Решение обезопасить районы, прибегнув к вооруженным силам, было принято властями Бразилии в середине февраля и продлится до конца года.
«Свободная пресса» сообщала, что на эту меру правительство пошло после трагических событий прошлого года, когда во время беспорядков в штате были убиты 6,7 тысячи человек, включая свыше 100 полицейских. Оппозиция, требуя отставки президента Темера, устроила столкновения с силами полиции. В акции протеста, по разным оценкам, принимали участие от 35 до 150 тысяч человек. Желающие отставки главы государства закидывали полицию булыжниками и бутылками, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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