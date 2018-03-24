В Казахстане четверо заключенных насмерть отравились спиртовым растворителем

Казахстана. Астана , 24 марта / Синьхуа / — В поселке Кушмурун в Костанайской области скончались четверо заключенных после употребления растворителя на спиртовой основе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД

"В вечернее время группа осужденных, находясь на рабочем месте в промышленной зоне колонии, употребила химическое изделие на спиртовой основе и получила тяжелое отравление", — говорится в распространенном сообщении КУИС МВД Казахстана.

Инцидент произошел 20 марта. Четверо осужденных погибли, еще четверо находятся в больнице. По данному факту начато служебное расследование. —0—