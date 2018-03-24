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В Казахстане четверо заключенных насмерть отравились спиртовым растворителем
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В Казахстане четверо заключенных насмерть отравились спиртовым растворителем 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Астана, 24 марта /Синьхуа/ — В поселке Кушмурун в Костанайской области скончались четверо заключенных после употребления растворителя на спиртовой основе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.
"В вечернее время группа осужденных, находясь на рабочем месте в промышленной зоне колонии, употребила химическое изделие на спиртовой основе и получила тяжелое отравление", — говорится в распространенном сообщении КУИС МВД Казахстана.
Инцидент произошел 20 марта. Четверо осужденных погибли, еще четверо находятся в больнице. По данному факту начато служебное расследование. —0—
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