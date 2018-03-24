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9-летний мальчик утонул в проруби под Уфой
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9-летний мальчик утонул в проруби под Уфой 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Девятилетний мальчик утонул в проруби на реке в поселке Новые Черкассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы. Игравший рядом с садовым товариществом №4 ребенок упал в прорубь на реке, откуда садоводы набирают воду. Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть мальчика. Предварительная причина смерти — утопление. На месте работают специалисты Управления гражданской защиты, следственная группа УВД, уточняя все обстоятельства происшествия. Администрация города и Орджоникидзевского района Уфы готовы оказать потерявшей ребёнка семье всю необходимую помощь.
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