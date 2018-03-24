9-летний мальчик утонул в проруби под Уфой 

Девятилетний мальчик утонул в проруби на реке в поселке Новые Черкассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы. Игравший рядом с садовым товариществом №4 ребенок упал в прорубь на реке, откуда садоводы набирают воду. Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть мальчика. Предварительная причина смерти — утопление. На месте работают специалисты Управления гражданской защиты, следственная группа УВД, уточняя все обстоятельства происшествия. Администрация города и Орджоникидзевского района Уфы готовы оказать потерявшей ребёнка семье всю необходимую помощь.