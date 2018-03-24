9-летний мальчик утонул в проруби под Уфой

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В Башкирии за смерть четырех человек водитель фуры 5 лет проведёт в колонии

Пешеход попал под колёса иномарки на «пьяной» дороге в Уфе

Бывший инспектор ДПС обвиняется во взяточничестве и угоне автомобиля в Уфе