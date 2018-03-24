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Военный на Mercedes на скорости 160 км/ч удирал от ДПС в Приморье
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Военный на Mercedes на скорости 160 км/ч удирал от ДПС в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Погоню за водителем-нарушителем устроили автополицейские в Находке, в результате авто улетело в кювет, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «ДПС-Контроль».
По словам очевидцев, все произошло на спуске от кладбища в сторону перекрестка Санбари.
Водитель автомобиля Mercedes, находившийся за рулем в военной форме, уходил от преследования экипажа ДПС. Скорость авто составляла около 160 км/ч.
В какой-то момент машина нарушителя не вошла в поворот, в результате авто перевернулось на крышу.
«От рулевого доносился запах алкоголя, в автомобиле были обнаружены пивные бутылки», — пишут очевидцы.
A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Mar 24, 2018 at 5:56am PDT
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