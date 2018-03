Военный на Mercedes на скорости 160 км/ч удирал от ДПС в Приморье

Погоню за водителем-нарушителем устроили автополицейские в Находке , в результате авто улетело в кювет, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «ДПС-Контроль».

По словам очевидцев, все произошло на спуске от кладбища в сторону перекрестка Санбари.

Водитель автомобиля Mercedes, находившийся за рулем в военной форме, уходил от преследования экипажа ДПС . Скорость авто составляла около 160 км/ч.

В какой-то момент машина нарушителя не вошла в поворот, в результате авто перевернулось на крышу.

«От рулевого доносился запах алкоголя, в автомобиле были обнаружены пивные бутылки», — пишут очевидцы.

