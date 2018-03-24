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На проспекте Ленина перевернулся грузовик
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На проспекте Ленина перевернулся грузовик 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Грузовик перевернулся на проезжей части проспекта Ленина около Северной проходной Автозавода. На дороге образовалась гигантская пробка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам свидетелей произошедшего, авария случилась сегодня, 24 марта, около 16.30. Спустя два часа в соцсети появились снимки, где перевернувшийся автомобиль убирают с проезжей части с помощью спецтехники. О погибших и пострадавших в ДТП пока не сообщается.
Напомним, три человека пострадали при столкновении «Лады-Ларгус» и «Ауди» на трассе в Богородском районе.
Фото: vk.com
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