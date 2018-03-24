На проспекте Ленина перевернулся грузовик

Грузовик перевернулся на проезжей части проспекта Ленина около Северной проходной Автозавода. На дороге образовалась гигантская пробка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей произошедшего, авария случилась сегодня, 24 марта, около 16.30. Спустя два часа в соцсети появились снимки, где перевернувшийся автомобиль убирают с проезжей части с помощью спецтехники. О погибших и пострадавших в ДТП пока не сообщается.

Напомним, три человека пострадали при столкновении «Лады-Ларгус» и «Ауди» на трассе в Богородском районе.

Фото: vk.com