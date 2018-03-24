На Харьковской невнимательный пешеход угодил под колёса иномарки

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На трассе Тюмень — Омск столкнулись фура и легковушка: пострадали две девушки

Daewoo Nexia влетела в бензовоз на трассе Екатеринбург-Тюмень: водитель легковушки в коме

Тюменец, которого нашли в сугробе около мусорных баков, попал в больницу с переохлаждением