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На Харьковской невнимательный пешеход угодил под колёса иномарки
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На Харьковской невнимательный пешеход угодил под колёса иномарки 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Этим субботним утром, 24 марта, в центре Тюмени водитель Mitsubishi сбил пешехода. Он решил перебежать дорогу, но не убедился, что автомобилисты его пропускают. — 35-летний мужчина от столкновения с автомобилем упал лицом на асфальт, получив ссадины и ушибы. По предварительным данным, он решил перейти дорогу в неположенном месте, — рассказала начальник отделения пропаганды областной ГИБДД Анжела Борисова. В начале марта 51-летняя тюменка, решившая перейти дорогу, угодила под колёса Fiat. В этом случае виноват оказался водитель, не пропустивший пешехода. Травмы у пострадавшей оказались куда более серьёзными: женщину с переломом медики доставили в больницу.
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