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Неадекватный мужчина, кидавшийся на машины на Сортировке, попал на запись регистратора
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Неадекватный мужчина, кидавшийся на машины на Сортировке, попал на запись регистратора 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Мужчина, который вчера вечером кидался на машины на Билимбаевской, попал на запись регистратора. Напомним, по словам очевидцев, парень был неадекватный, у него были бешеные глаза, и он бросался на машины прямо на дороге, пытался садиться внутрь, а в итоге пробил своим телом лобовое стекло Volkswagen Jetta. После этого водители вместе с прохожими скрутили мужчину и стали дожидаться полицию.
— Когда полиция вчера приехала, он кричал, что это не он, — рассказал E1.RU очевидец Сергей. — Потом его увезли в полицию, водитель Volkswagen Jetta написал на него заявление.
На видео видно, как парень бежит по дороге, бросается на капот машины, едет какое-то время на нём, а потом сползает. После этого водитель останавливается у обочины и проверяет, есть ли повреждения. По словам очевидцев, таким же образом парень прыгнул на несколько машин.
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