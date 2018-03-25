Неадекватный мужчина, кидавшийся на машины на Сортировке, попал на запись регистратора

Мужчина, который вчера вечером кидался на машины на Билимбаевской, попал на запись регистратора. Напомним, по словам очевидцев, парень был неадекватный, у него были бешеные глаза, и он бросался на машины прямо на дороге, пытался садиться внутрь, а в итоге пробил своим телом лобовое стекло Volkswagen Jetta. После этого водители вместе с прохожими скрутили мужчину и стали дожидаться полицию.

— Когда полиция вчера приехала, он кричал, что это не он, — рассказал E1.RU очевидец Сергей. — Потом его увезли в полицию, водитель Volkswagen Jetta написал на него заявление.

На видео видно, как парень бежит по дороге, бросается на капот машины, едет какое-то время на нём, а потом сползает. После этого водитель останавливается у обочины и проверяет, есть ли повреждения. По словам очевидцев, таким же образом парень прыгнул на несколько машин.