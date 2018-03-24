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На Сортировке прохожие скрутили мужчину, который бросался на машины и пытался в них сесть
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На Сортировке прохожие скрутили мужчину, который бросался на машины и пытался в них сесть 

e1.ru 40 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером на Билимбаевской прохожие скрутили неадекватного мужчину, который кидался на мужчину.
— Он под чем-то был, глаза опухшие, дикие, — рассказал E1.RU очевидец Сергей. — Он сначала неподалеку стоял, за ручки машины дергал. Потом выбежал со двора на главную дорогу, стал бросаться на машины, открывал двери, пытался сесть в машины. Потом, когда он влетел в лобовое стекло Volkswagen Jetta, пробил стекло, его скрутили.
Изначально мужчина был в кроссовках, но пока его пытались скрутить, он сопротивлялся, и обувь слетела с его ног. Сейчас на месте происшествия ждут полицию.
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