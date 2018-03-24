Маршрутка зажала челябинку с коляской в дверях и протащила за собой

Маршрутка в Челябинске зажала в дверях пассажирку с детской коляской и несколько метров протащила женщину за собой, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» рассказала пострадавшая.

По словам челябинки, 23 марта она вместе с маленьким сыном возвращалась из магазина и ехала в маршрутном такси № 22. На остановке «Кинотеатр Аврора» женщина стала выходить и уже покинула салон, когда двери неожиданно закрылись, и автобус тронулся.

«Начала выходить с коляской и мне стал помогать молодой человек. Только я встала на снег, водитель начал закрывать дверь и поехал. Конечно же, я схватилась за коляску и упала, он меня на коленях протащил метров десять, повредил коляску, и я головой пару раз ударилась об автобус. Ребенок вроде с самого начала молчал, а минуты через три у него пошла кровь из носа и покраснел лоб, значит, он тоже как-то ударился», — рассказала челябинка.

Женщина пояснила, что уже обратилась в городское управление транспорта, где ей пообещали разобраться в ситуации.

«Если вы упали в салоне или вас прижало дверьми и потащило, незамедлительно вызывайте ГИБДД , не знаете телефон — наберите 02. Если вначале вы ничего не чувствуете, а через несколько часов вам стало плохо, вызывайте скорую или обратитесь в травмпункт. Постарайтесь найти свидетелей произошедшего, которые смогут подтвердить ваши слова», — советует основатель проекта Marshrutka74.ru Денис Джафаров.

Отметим, что на действия водителя маршрутки сегодня пожаловалась ещё одна жительница города: по словам женщины, из-за слишком резкого торможения несколько пассажиров, в том числе её 12-летняя дочь, получили травмы.