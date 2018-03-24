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Водителя выбросило из автомобиля после ДТП в Петрозаводске (видео)
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Водителя выбросило из автомобиля после ДТП в Петрозаводске (видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Авария произошла сегодня днем на нижнем Чапаевском кольце.
Сегодня в 14:33 на нижнем Чапаевском кольце произошло столкновение автомобилей ВАЗ и «БМВ». Авария попала в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».
На кадрах видно, как транспортные средства столкнулись в момент смены сигнала светофора, когда ВАЗ начинал движение в сторону Древлянки, а «БМВ» пытался проскочить по кольцу в сторону Первомайского проспекта.
После столкновения водителя отечественного автомобиля выбросило из машины через открывшуюся дверь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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