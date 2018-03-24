Саратовский автомобилист задавил подростка

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло вечером 23 марта в Саратове

В Кировском районе областного центра примерно в 19.00 иномарка наехала на переходившего дорогу 17-летнего подростка.

Очевидцы происшествия уточняют, что инцидент произошел возле дома № 68 по улице Танкистов. Мужчина за рулем Suzuki, судя по всему, не заметил ребенка и совершил наезд на пешехода. У мальчика имеются травмы.

Кроме того, в этот же день, только в обед на улице Московской возле дома № 109 Lada Granta наехала на пожилую женщину. Под колеса автомобиля попала 72-летняя жительница Саратова.