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Саратовский автомобилист задавил подростка
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Саратовский автомобилист задавил подростка 

Новости Саратова 56 минут назад
Фото: Новости Саратова
ДТП с участием несовершеннолетнего произошло вечером 23 марта в Саратове.
В Кировском районе областного центра примерно в 19.00 иномарка наехала на переходившего дорогу 17-летнего подростка.
Очевидцы происшествия уточняют, что инцидент произошел возле дома № 68 по улице Танкистов. Мужчина за рулем Suzuki, судя по всему, не заметил ребенка и совершил наезд на пешехода. У мальчика имеются травмы.
Кроме того, в этот же день, только в обед на улице Московской возле дома № 109 Lada Granta наехала на пожилую женщину. Под колеса автомобиля попала 72-летняя жительница Саратова.
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