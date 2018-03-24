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В Дзержинском районе Волгограда закрыли дорогу для трамваев и машин
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В Дзержинском районе Волгограда закрыли дорогу для трамваев и машин 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда остановили движение трамваев из-за поднявшихся на переезде плит. Менять свой маршрут пришлось не только водителям городского транспорта, но и автомобилистам.
— Плиты на трамвайных путях поднялись рядом с остановкой «51-я Гвардейская», — уточнила волгоградка Татьяна Павлова. — Сегодня на этом участке трамваи ходили с ограничением по скорости — всего 5 км/ч. Около трех часов назад проезд закрыли окончательно.
Трамваи № 12, 5 и 10 временно ходят лишь до остановки «улица Хорошева».
— Когда будут завершены работы — неизвестно, — добавили в диспетчерской МУП «Метроэлектротранс». — Пока что объезжать перекрытый участок придется и водителям — ближайший поворот находится в нескольких сотнях метров от остановки «51-я Гвардейская». Поднявшиеся плиты могли повредить не только трамваи, но и автомобили.
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