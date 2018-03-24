Под Саратовом произошло массовое ДТП

Днем 24 марта в Марксовском районе у села Орловское столкнулись сразу три автомобиля.

Возле туристической базы «Ровесник» дорогу не поделили два грузовика и один легковой автомобиль.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, сначала грузовая ГАЗель выскочила на встречку, где в лобовую столкнулась с длинномером MAN.

Затем, ехавшая за грузовиком Daewoo Nexia, пытаясь увернуться от ГАЗели, слетела на обочину. Уточняется, что сильнее всех пострадал находившийся за рулем ГАЗели мужчина. Потерпевший госпитализирован. Дорожные полицейские устанавливают полную картину случившегося.