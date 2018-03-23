Число пострадавших в результате нападений во Франции увеличилось до 16 человек 

С таким заявлением выступил глава страны Эммануэль Макрон, сообщило РИА «Новости».
Макрон подчеркнул, что в результате инцидента три человека погибли, состояние еще двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
Ранее стало известно, что серия нападения произошло во французском департаменте Од в пятницу, 23 марта.
26-летний
выходец из Марокко Редуан Лакдим сначала совершил нападение на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира. Позже Лакдим отобрал машину и напал на группу спецназовцев, которые возвращались с пробежки.
Позже Лакдим добравлся до супермаркета Super U, где захватил заложников. В результате инцидента злоумышленник был ликвидирован.
Президент Франции прокомментировал ситуацию с захватом заложников на юге страны. По его мнению, ЧП можно называть терактом.