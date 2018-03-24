Ещё
Папа упал в обморок, узнав о смерти сына: в разорвавшемся пополам УАЗе погиб парень из Самарской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Папа упал в обморок, узнав о смерти сына: в разорвавшемся пополам УАЗе погиб парень из Самарской области 

63.ru 12 минут назад
Фото: 63.ru
Погибший в аварии в Большесельском районе на дороге Ярославль — Углич 24-летний водитель УАЗа приехал в Ярославль из Самарской области на работу. Об этом рассказали знакомые Вячеслава порталу 76.ru.
— Слава был обычным парнем. Хорошим, не увлекался ни алкоголем, ни наркотиками, — рассказала знакомая молодого человека Алёна. — Семья у него хорошая: мама, папа, старший брат. Родителям Слава очень помогал.
Вячеслав жил в поселке Маяк Самарской области со своей девушкой. В Ярославль поехал на вахту, чтобы денег подзаработать. Знакомые подозревают, что парень копил на свадьбу.
Сложнее всего известие о смерти сына переживает отец молодого человека.
— Это большая беда для семьи. Не знаю, как сейчас его отец переживет всё это, — говорит Алёна. — Он только после инфаркта. Как узнал о случившемся, в обморок сразу упал.
Сейчас родственники готовятся в поездке в Ярославль, чтобы забрать тело молодого человека.
ДТП случилось вчера около 19 часов в Большесельском районе. По предварительной информации ГИБДД, с управлением не справился водитель «Мазды». Машина вылетела на встречку и врезалась в УАЗ, за рулём которого был Вячеслав. От удара «буханку» разорвало пополам. 24-летний Вячеслав от полученных травм погиб на месте до приезда скорой. Водитель и пассажирка «Мазды» в больнице.
63.ru: последние новости
Очевидцы: в Отрадном при уборке снега погрузчик сбил насмерть девушку На М-5 под Сызранью из-за отсоединившегося прицепа произошло смертельное ДТП В Самаре планируют отменить троллейбусный маршрут № 10
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями435
Над Крымским мостом нависла угроза578
Васильева спасла умирающего Добронравова40
Трамп готовится выслать российских дипломатов64
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля16
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение