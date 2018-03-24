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«МАЗ» смял легковушку, попытавшуюся проскочить на красный свет в Подмосковье
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«МАЗ» смял легковушку, попытавшуюся проскочить на красный свет в Подмосковье 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Автомобильный регистратор запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по словам автора ролика, в пятницу, 23 марта, на пересечении Носовихинского шоссе с Большой Покровской улицей около Павловского Посада.
Водитель «Лады» попытался миновать перекресток. Судя по всему, в этот момент для него горел запрещающий сигнал светофора, однако мужчина, находившийся за рулем легковушки, по какой-то причине проигнорировал этот факт.
В результате машина оказалась прямо на пути у грузовика.
"МАЗ" врезался в легковой автомобиль и потащил его перед собой. Через несколько мгновений оба транспортных средства врезались в придорожное ограждение.
Как рассказал пользователь, разместивший запись в сети, водитель «Лады» оказался единственным, кто серьезно пострадал в ДТП. Он получил травмы головы, перелом ключицы и в бессознательном состоянии был доставлен в лечебное учреждение.
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