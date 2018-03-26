В Волгограде вокруг самых глубоких ям построили баррикады из знаков

Волгограде рядом с ямами, оголившимися сразу после потепления, выставляют дорожные указатели «Дорожные работы».

— В Волгограде появилась новая мода: не заделать выбоину, а просто поставить рядом с ней дорожный знак, который лишь осложняет ситуацию на дороге. Раньше я мог пропустить эту яму между колес, а теперь жду своей очереди и объезжаю самодельные «блокпосты» по встречной полосе, — рассказывает автомобилист Павел Серебрянин.

Новые знаки водители заметили на улицах Пражская, Огарева, на Первой Продольной магистрали и на малом проспекте в Краснооктябрьском районе.

В пресс-службе администрации Волгограда рассказали, что в городе как раз завершилось масштабное обследование всех дорог.

— Мы составили карту самых проблемных участков, — прокомментировали в пресс-службе мэрии. — Как только в городе немного потеплеет, дорожники начнут заделывать ямы. Те магистрали, которые еще числятся на гарантии, подрядчик отремонтирует за свой счет.

Сегодня V1.ru писало об улице Полоненко в Дзержинском районе Волгограда, распавшейся на сотни ям разного калибра. Не рискуя выезжать на умерший в начале весны асфальт, водители маневрируют на обочинах.

На плохие дороги пожаловались и автомобилисты, которые едут в сторону элитного жилого поселка Латошинка. По словам водителей, после оттепели дорога превратилась в решето.